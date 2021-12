Pochettino explotó en la conferencia de prensa

El entrenador argentino vivió una conferencia de prensa complicada previo al duelo de PSG y lanzó una fuerte frase contra los periodistas presentes.

Por: Mauro Palacios 03 de Diciembre 2021 · 13:43 hs

Lidera con holgura la Ligue 1 y se encuentra en octavos de final de la Champions League, el presente de Mauricio Pochettino en Paris Saint-Germain es, cuanto menos, difícil. Quizás por este motivo el entrenador tuvo un fuerte cruce con la prensa, previo al duelo ante Lens.

Cuestionado por los medios parisinos y con un plantel nutrido de estrellas que todavía no parecen dominar como se esperaba, Mauricio Pochettino se sentó en la conferencia de prensa y explotó ante dos preguntas que no entendió y no respondió. "No puedo responder a una pregunta que no la comprendo... ¿Por qué no están aquí si saben tanto de fútbol? ¿Qué hacen de ese lado?".

La pregunta que Pochettino no comprendió apuntaba al sistema táctico en ataque que emplea el argentino en PSG que, a entender del periodista, le quita protagonismo a Kylian Mbappé.

Tan caldeado parecía estar el clima que el entrenador argentino decidió para la conferencia de prensa, levantarse de su silla y volver. "Voy a hacer una cosa antes de seguir. Voy a entrar de nuevo... Buenos días para todos, vamos, sonrisa, sonrisa, sonrisa...", dijo mientras intentaba aliviar tensiones.