Pochettino se sinceró y reconoció el problema con Mbappé y Neymar

El entrenador argentino reconoció en las útlimas horas que tuvo un problema con Kylian Mbappé y Neymar que por suerte para todos quedó aclarado y solucionado.

Por: Mauro Palacios 26 de Octubre 2021 · 09:18 hs

Mauricio Pochettino tiene quizás una de las tareas futbolísticas con mayor presión por sus obligaciones y dificultades, dominar un vestuario de estrellas y privilegos y que en sus vidas es todo "si" y hacer funcionar al París Saint-Germain. Sobre todo, lograr que el tridente de ataque conformado por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

El Balón de Oro de esta temporada tiene entre los máximos candidatos a los tres integrantes de la delantera del PSG, y Mauricio Pochettino no tuvo vergüenza al revelar que tuvo un problema al decir que Messi debía ganarlo. El entrenador posó sus ojos de candidato al crack argentino...¡y le generó inconvenientes con sus otros dirigidos!

"Después, Neymar y Mbappé me dijeron por qué ellos no. En cualquier caso, estaría bien que cualquier jugador del PSG lo ganara, pero Leo lo merece. El Balón de Oro debe ser para Messi, sin ninguna duda. Y si no entrenara a Messi, diría Messi".