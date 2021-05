Polémica en Boca tras la nueva lesión de Marcos Rojo

Marcos Rojo se recuperó satisfactoriamente del cuadro de coronavirus, pero aún no se restablece del desgarro padecido ante Unión, a pesar que la directiva lo había descartado.

Por: Jessica Molero 30 de Abril 2021 · 21:14 hs

El equipo de Boca Juniorsconocía perfectamente las condiciones en que se encontraba Marcos Rojo defensa argentina del plantel. Desde su llegada al club, Marcos Rojossolo pudo marcar 331 minutos, repartidos en seis encuentros, cuatro como titular y dos ingresando desde el banco.

Marcos Rojo

Pero el pasado 11 de abril, el conjunto que dirige Miguel Ángel Russo perdió ante Unión en Santa Fe y Marcos debió salir del partido una vez finalizado el primer tiempo por una molestia en el isquiotibial.

De vuelta a Buenos Aires, no fue referido a estudios médicos ya que al parecer el dolor había cedido y no mostraba ser grave. Sin embargo, Miguel Ángel Russo optó por resguardarlo en el duelo ante Atlético Tucumán para que logre recuperarse en su totalidad y así pueda viajar a Bolivia para reñirse la Copa Libertadores ante The Strongest.

Recordemos que Marcos Rojo viene de baja tras haberse contagiado por COVID 19 y fue aislado durante varias semanas. Luego del triuenfo ante Santos la directiva decidió que el jugador debía reincorporarse a los entrenamientos, pero resultó que no se encontraba totalmente sanado en sus condiciones físicas del pequeño desgarro que sufrió ante el Tatengue.

Para Marcos Rojo ya es su segunda lesión desde que llegó a Xeneize, luego de aquel doloroso desgarro sufrido en su práctica en Ezeiza donde estuvo suspendido por más de un mes.