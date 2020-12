Polémica en Paraguay: se despojó de la ropa para celebrar un gol (+Video)

El Tribunal de Disciplina decidió iniciar una investigación y en los próximos días podrían sancionarlo. “Abrimos este sumario de oficio porque no tenemos ninguna denuncia escrita"

Por: Manuel Rodriguez 29 de Diciembre 2020 · 19:06 hs

El delantero argentino Raúl Bobadilla sembró una polémica en el fútbol paraguayo, en el triunfo 3-1 de Guaraní sobre Libertad que le dio el pase a su equipo a las semifinales del certamen local. Todo se originó por la inusual forma de celebrar un gol, que estuvo a punto de no ser apta para menores de edad.

Al momento de celebrar el tercer gol de su equipo, que les aseguraba su clasificación, Bobadilla salió corriendo hacia las cámaras de televisión para gritarlo, rompió su camiseta hasta quitársela y luego se bajó parte de su short, casi hasta sus partes íntimas.

Tras la polémica acción, el Tribunal de Disciplina decidió iniciar una investigación y en los próximos días podrían sancionarlo. “Abrimos este sumario de oficio porque no tenemos ninguna denuncia escrita formal de nadie. Del informe del árbitro tampoco surge nada”, informó el titular del Tribunal, Raúl Prono, a medios locales.

“Recabamos información de la web, periódicos, audios, todo lo que hay. Corrimos traslado ya de este sumario. Se le notificó también a Raúl Bobadilla del sumario. Tiene el plazo de tres días, como todos, de contestar el sumario y ejercer su derecho de defensa”, agregó.

El goleador de 33 años fue amonestado por el árbitro Juan Gabriel Benítez. Luego, al ser consultado por el asunto tras la victoria, expresó: “Fue sin intención, es más, me arrepiento ahora, espero que mi señora no haya visto porque me va a agarrar. Fue un momento de euforia por el que malogré anteriormente”.

Mientras, Bobadilla tendrá tres días para activar su derecho a defensa y, como fue informado en las últimas horas del suceso, podrá disputar mañana la final del Torneo Clausura contra Olimpia, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.