Polémicas declaraciones de Mourinho sobre vacunar a los futbolistas

En la Premier League surgió un nuevo debate: si los futbolistas profesionales deben ser uno de los grupos privilegiados por el Gobierno para recibir las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus. El técnico portugués decidió dar su opinión al respecto

Por: Manuel Rodriguez 25 de Enero 2021 · 17:27 hs

Reino Unido sufre una nueva ola de contagios por la pandemia del coronavirus, incluyendo la aparición de una nueva cepa más letal. Al mismo tiempo, la Premier League ha debido aplazar varios partidos esta temporada debido a brotes de COVID-19 en ciertos equipos. Uno de esos encuentros fue el choque de Tottenham contra el Fulham en diciembre.

Mourinho guarda muy buena relación con los jugadores del Tottenham

El entrenador del Tottenham, José Mourinho fue -en tanto- uno de los afectados, alegando que se pierde la regularidad con la suspensión de los partidos. Ahora, este lunes dio unas declaraciones más polémicas, referente al proceso de vacunación contra el COVID-19 que comienza pronto en Reino Unido.

Este anunció abrió el debate sobre si los futbolistas deben estar entre los privilegiados para recibir las primeras dosis de vacuna. Al respecto, el técnico portugués, fiel a su personalidad, decidió no quedarse callado y dar su opinión sobre este delicado tema en el que muchos aún no se ponen de acuerdo.

.

"No estoy de acuerdo. Quizás es sorprendente, quizás haya gente en desacuerdo conmigo, pero no lo haría. Hay mucha gente en mayor peligro que nosotros y sobre todo los jóvenes futbolistas". Así comenzó sus declaraciones Mourinho, al ser consultado sobre la posibilidad de privilegiar a los futbolistas de la Premier.

"Pienso en la gente que está en la primera línea todos los días, en los trabajadores de la salud, en las personas mayores, por supuesto. Creo que ellos deberían estar al frente y ser prioridad. Pero ese es solo mi ", agregó el portugués, quien se ha mostrado desde hace meses muy condescendiente con las víctimas de la pandemia.

A principios de enero, Tottenham fue uno de varios clubes que ofreció las instalaciones de su estadio al Servicio Nacional de Salud (NHS). Este organismo será el encargado de administrar la vacuna contra el COVID-19.

Las palabras de Mourinho llegan justo después de las que ofreció su colega del Burnley, Sean Dyche. El técnico inglés se mostró públicamente a favor de que la vacunación de los futbolistas sea una de las primeras en darse. Habrá que esperar si el resto de los entrenadores de Premier piensan como Mourinho o como Dyche.