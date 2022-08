¿Por qué la hermana de Neymar puso en peligro la continuidad del jugador en el PSG?

Rafaella Dos Santos es la hermana de Neymar y la señalada como culpable de poner en la cuerda floja al jugador.

Por: Gigi Wolverg 25 de agosto 2022 · 19:03 hs

Rafaella es la hermana de Neymar y, al igual que él, gusta del lujos y la excentricidad. Sus fotografías y videos donde cuenta de ello, especialmente cuando sorprende posando de la manera en la que lo hizo en una de sus últimas jugadas.

A través de su cuenta de Instagram, Rafaella sacó a relucir sus encantos enfundada en un alucinante conjunto que ha sabido resaltar los frutos de su entrenamiento ¡y eso ha hecho trinar al mismísimo Neymar!

Como era de suponerse, una jugada de esas características no ha pasado para nada desaparecibida, especialmente porque tiene a todo el PSG con ganas de ver mucho más.

Si bien muchos compañeros de Neymar andan suspirando cada vez que ven a Rafaella haciendo de las suyas, ninguno de ellos se animó a cruzar los límites por temor a que se pusiera bastante incómoda la situación en el vestuario. De la forma que sea, Rafaella sigue echándole leña al fuego con sus poses.

¿Por qué dicen que puso en peligro la continuidad del jugador en el PSG?

Porque, si bien no hubo quien se animara a andar dándole like, se comenta que en el vestuario Rafaella desata pasiones. Y si bien Neymar se lo toma con muchísimo humor, en realidad no le hace tanta gracia que anden mirando con otros ojos a su hermana.