¿Problemas económicos en Chivas? Lo confirma un jugador

Uno de los gigantes de américa estaría pasando por momentos muy difíciles en sus números, desde hace unos años y esto lo deja en claro un jugador que pasó por el Rebaño y menciona a Matías Almeyda.

Por: Mauro Palacios 13 de Octubre 2021 · 09:16 hs

Hay distintas maneras de saber si una institución está con graves problemas económicos, se observa que el plantel se desmantela y no hay un recambio a la altura, se comienza a observar unas instalaciones dejadas o bien, declaraciones de futbolístas que pasaron por el club.

Carlos Peña fue uno de los refuerzos por los que Chivas más insistió mientras tenía su primera etapa con León y lograron ficharlo en diciembre de 2015, pero solo duró poco tiempo en la institución y el mediocampista aseguró que salió por temas económicos.

“A mí me gusta que la gente diga las cosas como son, y Matías (Almeyda) siempre fue de frente. Sigo teniendo muy buena relación con él. Un día yo estaba en mi casa y me hizo la llamada, me dijo: 'Gullit, el club necesita dinero. Ya nos salvamos del descenso; y Vergara e Higuera ocupan dinero, y eres el jugador que se les puede dar. Yo creo que ya no vas a estar en el club’", dijo en entrevista con el portal SoyFiera.

Carlos Peña dejó Chivas de Guadalajara en diciembre de 2016 luego de un nivel bajo y regresó a León, allí tampoco pudo retomar su nivel y tuvo que seguir en clubes como el Rangers de Escocia o en Polonia, aunque él asegura que dejó buenas sensaciones en Guadalajara.

“Estuve tranquilo, le dije que muchas gracias. Fui el tercer refuerzo, con ocho o nueve goles. Yo creo que para llegar como refuerzo a un equipo tan grande, peleando el descenso, y haber metido esa cantidad de goles, yo creo que estuvo bien. Quedé Campeón de Campeones contra Veracruz”.

En 2021 Peña partió a El Salvador para jugar con el CD FAS, donde disputó 21 partidos y anotó cuatro goles. Ahora está en Guatemala con el Antigua FC buscando seguir su carrera.