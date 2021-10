¿Pumas no parece un equipo grande?

Fuertes declaraciones, para el ex futbolista, Pumas muestra una de las peores versiones del conjunto universitario.

Por: Mauro Palacios 01 de Octubre 2021 · 10:56 hs

Desastroza es la actualidad, ocho puntos en 10 juegos y en el penúltimo lugar de la tabla general, Pumas camina hacia otra temporada decepcionante. Por esa razón, nadie duda que el domingo ante América llega como una víctima. Incluso, los símbolos, como es el caso de José Luis López, quien estuvo en el bicampeonato del 2004.

Para el "Parejita" es decepcionante ver a Pumas alejado de los primeros planos. “Desgraciadamente Pumas no ha sido un equipo constante, no demuestra que es de los cuatro grandes, algo que siempre se ha dicho, pero para ser grande tienes que demostrarlo, y ahorita no lo ha hecho, otros equipos han levantado la mano para decir que son grandes. Me da coraje ver a Pumas en últimos lugares", dijo a La Afición.

José Luis López tiene claro que los mayores responsables de esta crisis es la directiva, mejor dicho, las últimas que han pasado por el equipo universitario. “Pumas está pasando por una crisis desde hace unos años. Las decisiones que tomaron los directivos en épocas anteriores no fueron las adecuadas. Venden jugadores para conseguir dinero, el cual no han sabido invertir en jugadores que puedan aportar. Las contrataciones a mí se me hacen muy malas”, puntualizó.