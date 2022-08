¿Quién es Clara Chia Marti? La joven que enamoró a Gerard Piqué

Clara Chia Marti tiene 23 años y trabaja en Kosmos, la productora de eventos del futbolista, y ya ha sido vista en varios eventos públicos junto al español.

Por: Redacción Pasión Fútbol 23 de agosto 2022 · 20:36 hs

Se conoció el nombre de quien sería la nueva pareja de Gerard Piqué tras su separación de Shakira, la mamá Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak. Según informó el sitio británico The Sun, el jugador de 35 años mantiene una relación con la joven de nombre Clara Chia Marti, cuyas redes sociales habrían sido dadas de baja para que no circulen fotos suyas y para resguardar su identidad, algo que no pudieron conseguir.

“Es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo”, aseguró la fuente que se mantuvo en el anonimato.

Clara es 12 años menor que Piqué y se cree que lo conoció mientras trabajaba en eventos en su productora. Los allegados a la pareja aseguran que se ven desde hace algún tiempo. Lo que no está confirmado es si el romance comenzó antes o después de la separación de la cantante colombiana.

“La gente los ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella”, agregó.

Ella habría sido quien estuvo con el jugador de 35 años en el Mundial de Globos que organizó este año junto al streamer Ibai Llanos. “Ella ese día no estaba trabajando en ese evento, pero asistió por la buena relación con él y con los compañeros de Kosmos”, había revelado la periodista Lorena Vázquez en el podcast Mamarazzis. También viajaron juntos a Dubai, siempre por motivos laborales.