Reacción en las redes por las cejas “tatuadas” de la esposa de Thiago Silva, Isabelle

La esposa del futbolista brasileño Thiago Silva, Isabelle da Silva, ha sorprendido a todos sus seguidores tras publicar una foto de ella con lo que parece cejas tatuadas.

Por: Jessica Molero 19 de Noviembre 2020 · 00:06 hs

Isabelle da Silva, esposa del futbolista brasileño Thiago Silva, ha hecho reaccionar a todos sus seguidores en las redes sociales tras publicar una foto de ella en lo que parecer tener un gran cambio en sus cejas.

Thiago Emiliano da Silva, conocido deportivamente como Thiago Silva, es un futbolista brasileño. Que actualmente se encuentra jugando como defensa en el Chelsea FC de la Premier League de Inglaterra.

Mientras que su esposa Isabelle da Silva, esta siendo reaccionar a todos sus seguidores en su cuenta de Instagram por publicar una foto de ella con un cambio extraño en su cara.

Isabelle ha publicado en su cuenta Instagram una hermosa foto de ella, pero, lo primero que se nota en ella son sus extrañas y nuevas cejas. Mira la imagen aquí.

En su publicación Isabelle publicó lo siguiente: “Bem me quer, bem me quero”, que en su traducción sería “Te amo, Te amo”. Algo que los seguidores no encontraron sentido.

Lo que si logró generar su publicación fue, cientos de comentarios donde le preguntaban si sus cejas eran tatuadas, o que cambio habría hecho a ellas por el aspecto que presentaban.