Reclamo a Carlos Vela: "La selección no es como un menú que tú eliges"

El atacante de Los Angeles FC no ha querido asistir en los últimos años a la selección mexicana, pero alzó la mano para representar a su país en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Por: Manuel Rodriguez 09 de Abril 2021 · 11:23 hs

El exdelantero de la selección mexicana Luis Roberto Alves Zague ofreció una entrevista este jueves al canal de YouTube Liga MX en Sudamérica. Allí, conversó sobre la decisión de su compatriota Carlos Vela de rechazar vestir la camiseta del ‘Tri’ en varias ocasiones en los últimos tres años.

En ese sentido, le recordó al futbolista de la MLS, con Los Angeles FC, que representar a su país no es un menú que puede escoger de vez en cuando. "Yo apoyo la respuesta del Tata Martino a Vela, la selección de tu país no es como un menú que tú eliges cuando juegas, cuando no, con quien juegas y con quién no. La selección es un orgullo para cualquier futbolista", comentó Zague.

El exdelantero mexicano Luis Roberto Alves Zagu (izquierda)

Incluso, reconoció que Vela sea uno de los mejores jugadores aztecas actualmente. "Para México porque es una lástima. Vela, y lo digo con mucho respeto, diferenciando su gran capacidad futbolística y sobre todo reconocida de esta última generación, para mí es el mejor futbolista mexicano”.

Sin embargo, añadió que ese lugar aspira ocuparlo muy pronto otro mexicano que milita en el Napoli italiano. “Aunque, ya empieza a tomar estos tintes el ‘Chucky’ Lozano. Pero, (hoy) después de Cuauhtémoc Blanco, sin duda el que ha tomado ese rol es Carlos Vela, pero ha rechazado en varias ocasiones a la selección".

Carlos Vela no ha querido asistir en los últimos años a la selección mexicana, pero alzó la mano para poder representar a México en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No obstante, tanto el técnico del ‘Tri’ olímpico, Jaime Lozano, como su colega en la selección absoluta, Gerardo Martino, coinciden en no llamar a Vela a ninguna competencia hasta que manifieste amor por su selección.

Con información tomada de MARCA