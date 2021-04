River quiere aprovecharse de un Arsenal que viene en caída libre

Luego del empate con sabor a poco frente a Racing, en el Monumental, River buscará hoy una victoria que le permita acercarse a Colón, el líder de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, cuando visite desde las 21 a un Arsenal que intentará lograr su primer triunfo en el certamen.

Por: Redacción Depor 03 de Abril 2021 · 02:45 hs

Por como se dio el clásico ante la Academia en Núñez, el Millonario terminó lamentando la igualdad sin goles, pues dicho resultado le impidió escalar posiciones. De cara a una nueva presentación, esta noche en Sarandí, el elenco de Gallardo intentará quedarse con los tres puntos para meterse en zona de clasificación a la siguiente fase del torneo.

Marcelo Gallardo

Para eso, Gallardo dispuso que el defensor Fabrizio Angileri regrese al once titular en reemplazo de Milton Casco, tras haber estado ausente algunos partidos por el fallecimiento de su padre. En tanto, aún no dio a conocer si en el lateral derecho retornará Gonzalo Montiel, quien no juega desde febrero por haber sufrido un cuadro de mononucleosis, o si continúa Alex Vigo.

El resto del equipo será el mismo que comenzó disputando el encuentro ante Racing; es decir, con Agustín Palavecino desde el minuto inicial y el pibe Julián Álvarez por detrás de la dupla Suárez-Borré.

Por su parte, Arsenal viene de perder 3-2 agónicamente en su visita a Argentinos y para este duelo su entrenador Sergio Rondina no podrá contar con siete jugadores afectados por coronavirus: Juan Andrada, Brian Farioli, Gastón Benavídez, Lucas Suárez, Bruno Báez, Nicolás Miracco y Emiliano Papa. Tampoco tendrá disponible a Mateo Carabajal, debido a que fue expulsado frente al equipo de La Paternal: para reemplazarlo ingresaría Ignacio Gariglio. En tanto, Nicolás Castro y Ulises Abreliano pelean por el lugar que deja vacante el experimentado Papa.