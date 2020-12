Ronald Koeman reveló todo sobre lo que ha sido su período como entrenador del Barcelona

El entrenador holandés Ronald Koeman, se expresa en una entrevista publicada en el último número de la revista BARÇA, haciendo referencia al tiempo que lleva como entrenador en el club catalán, jugadores y mucho más.

Por: Xavier Mejía 26 de Diciembre 2020 · 15:11 hs

El técnico holandés Ronald Koeman ha cumplido parte de su estreno como entrenador del FC Barcelona, desde el pasado 19 de agosto tras aceptar tomar el desafío de reconstruir al Barcelona, resaltando en la entrevista que aun queda mucho por aprender de su paso por el club catalán como entrenador, sobre todo del talento de los jugadores jóvenes.

Ronald Koeman admite que hay que “Ganar cosas”, esto debido al cuestionamiento del desempeño del equipo en esta primera etapa, indicando que:

“Creo que al final jugamos para ganar partidos y para ganar títulos. No se dan primas para quedar cuarto, se dan por quedar primero. Es la mentalidad que debe existir aquí, no podemos conformarnos con menos”.

Debido a que la temporada ha sufrido cambios indicó: “La situación económica del Club, con muchas cosas de temas de salarios con los jugadores, es un momento complicado para todos los clubes por el tema de la Covid. Pero hoy en día el Barcelona sigue siendo un equipo que debe ganar, sabiendo que hemos hecho cambios, pero aspiramos al máximo y hay que exigir al máximo. Ha sido la mentalidad y hay que seguir con esta mentalidad”.

Y es que “Lo que cuenta son los partidos, son los títulos y las cosas que ganas. Si ves mi carrera como entrenador, bueno, en Holanda sí, pero en muchos otros casos como con el Benfica, el Valencia o el Everton y el Southampton en Inglaterra, no estuve en equipos muy grandes que aspiraran a todo. Ahora también me tengo que ganar a la gente y me he dado cuenta de que las cosas no vienen fácilmente.

Del mismo modo continuó "No le queda otra que tomar decisiones, hay que hacer cambios, hay que dar confianza, hay que dar oportunidades a los jóvenes y hay que valorar después de un tiempo. Uno tiene que trabajar y demostrar como entrenador que es válido para este club”.

El técnico holandés le pide al equipo: “Que juegue, que domine, pero también que presione. El fútbol ha cambiado, pero quiero ver a mi equipo ganador, que lucha, que trabaja, que juega bien pero que también obtiene el mejor resultado”.

Koeman explicó como realiza las rotaciones teniendo al mejor jugador “Messi”: “Si está en condiciones de jugar y es tan bueno, juega. Y claro, Leo tiene más años que antes, pero todavía es un jugador al que le gusta mucho estar allí y sobre todo ganar partidos, está disfrutando cada día con los entrenamientos y está muy metido.

Ademas agrego "Yo como entrenador hablo con mis jugadores, y también hablo con Leo sobre esto y sobre otras cosas porque es capitán del equipo también, y hay cosas de vestuario, hay normas, y hablamos de muchas cosas, no sólo del juego. Es decir, éste es el trabajo diario de un entrenador que tiene comunicación con sus jugadores”.

Sobre los jóvenes futbolistas Ansu Fati y Pedri se refirió: “Hablar de gente joven también es bonito, lo merecen, pero también son gente que tiene que aprender muchísimo todavía, porque tienen 17 o 18 años en el sentido de Ansu y de Pedri, pero lo que han hecho, estar al nivel máximo en el primer equipo de Barça, es algo muy grande".

Ronal Koeman, indicó en cuanto a lo complejo de dirigir al Barcelona: “Tenía el sueño de entrenar al Barcelona. Creo que tampoco puedes esperar el momento que todo funcione bien. Si un equipo tiene muy buenos resultados, un equipo no cambia de entrenador. Siempre que hay un cambio es porque la gente no está contenta, porque el equipo no gana".