¿Ronaldinho se arrepiente de las fiestas en las que estuvo?

Por: Mauro Palacios 25 de Octubre 2021 · 09:35 hs

Uno de los mejores jugadores que se ha observado en el futbol mundial estuvo marcado por una etapa de fiestas y excesos, donde quizá de no haberla vivido, hubiera conquistado muchos más éxitos. Eso es lo que piensan de Ronaldinho, quien se convirtió en leyenda.

Ronaldinho, pese a los pocos escándalos extra cancha, siempre supo brillar en el terreno de juego y responder con goles, pues ya sea con el Barcelona, AC Milan e incluso con el Querétaro, su magia nunca disminuyó.

Ronaldinho admitió que no se arrepiente de nada, pues se alegra de haber vivido todas esas experiencias, lo aseguró hablando en entrevista con Le Parisen, pues su profesionalismo nunca estuvo en duda y eso es algo que todos saben.

"¡No! Estoy completamente feliz con todo lo que me pasó. Dios me dio mucho. Tengo la suerte de haber vivido cosas tan alegres y siempre poder dar algo en la cancha. La verdad es que amé ambas etapas. ¡Así que no cambio nada!".

El ex ‘10’ del FC Barcelona considera que su carrera hubiera sido igual con o sin fiestas, pues jugar futbol era algo que le divertía y apasionaba, por lo que acabó con una incógnita que muchos de sus aficionados tenían.