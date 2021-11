Rubens Sambueza sufrió un lamentable asalto y dudan de todos

Las vacaciones del futbolista nacido en Argentina y que ya no está en actividad con Toluca comenzaron mal. ¿Algunos piensan que lo delataron ya que nadie reaccionó?.

Por: Mauro Palacios 26 de Noviembre 2021 · 10:45 hs

Las vacaciones de Rubens Sambueza, después de que Toluca quedó eliminado del repechaje del Apertura 2021 a manos de Pumas, comenzó de mala manera, ya que fue víctima de la delincuencia en Colombia mientras visitaba a su hermano.

Los hechos ocurrieron afuera del departamento del hermano de Rubens, Fabián Sambueza, cuando dos sujetos se bajaron de una motocicleta y amenazaron con pistola a ambos, además de despojarlos de dos relojes, uno de ellos Rolex y un anillo.

La policía de Barranquilla ya identificó a los asaltantes y aseguraron que es cuestión de tiempo para dar con ellos. Fabián Sambueza, hermano de Rubens, relató los hechos en una estación de radio local.

"Bajé la ventanilla para hablar con un amigo que nos ayudara con las maletas y sucedió esto. El guardia del edificio no se percató y no vio al ladrón, pero el señor del carro que grabó pudo haber hecho algo. Eso es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno intenta, por lo menos, no sé, chocar al de la moto”.

“Iban por el Rolex, iban por eso, seguramente nos venían siguiendo. Me enteré que hay una banda que se dedica a eso y te marcan desde el aeropuerto. Nos tocó a nosotros pasar ese mal momento. Triste por la bienvenida que le dan a nuestra familia. Gracias a Dios nosotros estamos bien y no pasó a mayores. Si bien perdimos algunos objetos de valor, lo más importante es que estamos bien”.