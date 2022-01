Sabrina Di Marzo cautiva a los hinchas del Atlético de Madrid posando de costadito

La mujer del jugador argentino, Ángel Correa, muestra toda su belleza en redes sociales.

Por: Redacción Pasión Fútbol 10 de Enero 2022 · 16:10 hs

Ángel Correa es un jugador argentino que milita actualmente en el Atlético de Madrid. Firmó contrato hasta 2026 y ya lleva allí 8 años. En todo este tiempo el jugador ha logrado conquista a los hinchas del conjunto dirigido actualmente por Diego Simeone.

Por esto Sabrina Di Marzo cuando muestra su belleza en redes sociales despierta suspiros entre los fanáticos del Atlético. Son muchos años que ya lleva en pareja con el jugador, con quien tiene dos hijos fruto de su amor, y son muchos años que el jugador defiende la camiseta del mismo club.

"No cualquiera tiene el talento y las ganas de permanecer en el mismo equipo durante 8 años y seguir allí por 4 años mas , no muchos tienen las ganas de seguir luchando por el lugar que se merecen , porque a pesar de que no siempre todo es justo nunca bajaste los brazos, siempre esperaste tu lugar con una sonrisa , sos un futbolista excelente pero mucho mejor compañero. Ojalá puedas seguir demostrando el talento y las ganas que tenes mucho tiempo mas", escribió Sabrina Di Marzo en su cuenta de Instagram cuando el futbolista renovó contrato.

En este contexto la argentina Sabrina Di Marzo hizo de las suyas en redes sociales, compartió una postal en la que luce sus curvas posando de costadito y revolucionó Instagram.