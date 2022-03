Saioa Cañibaño se atreve a mostrarse de atrás alentando a Carlos Vela

La mujer alienta al jugador de Los Angeles Football Club de la Major League Soccer y despierta la imaginación de los hinchas.

Saioa Cañibano es la mujer de Carlos Vela, futbolista mexicano nacionalizado español que juega como delantero en Los Angeles Football Club de la Major League Soccer, con quien tiene dos hijos en común.

La influencer es fanática de mostrar en redes sociales los momentos que vive en familia en este contexto siempre comparte contenido junto a sus hijos y a veces también posando con el jugador.

Pero lo cierto es que en esta ocasión Saioa Cañibano se atrevió a mostrar mucho más y a sacar a relucir toda su belleza en pleno campo de juego. Con esta imagen logró no solo conquistar a sus seguidores sino también a los hinchas presentes.

Cañibano se mostró de atrás alentando a Carlos Vela en el Banc of California Stadium y no pudo evitar robarse todas las miradas. Aunque ella no era la protagonista aquella tarde consiguió captar toda la atención.

Saioa Cañibano sabe cómo posar y qué mostrar para cautivar. Esto lo demostró la cantidad de likes y comentarios que recibió a raíz de publicación, que no pasaron por alto su belleza.

Vela y Cañibano son padres de India y de su hijo mayor, Romeo, que siempre encuentran la manera de aparecer en las publicaciones en redes sociales de su madre.