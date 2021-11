Salvador Cabañas cuenta el robo que sufrió mientras luchaba por no morir

El ex delantero del Club América, Tigres, entre otros señaló que tiene propiedades que le sirven para generar dinero y aclara como sus seres más cercanos le robaron mientras peleaba por sobrevivir.

Por: Mauro Palacios 03 de Noviembre 2021 · 09:21 hs

Hace poco más de siete años, en Paraguay señalaron que Salvador Cabañas vivía en la pobreza y que tras perder sus bienes se dedicaba al oficio de la panadería, para nada indigno, pero ese rumor es desmentido por el mismo goleador del América, de forma contundente al afirmar que tiene múltiples negocios que le ayudan a conseguir dinero.

"Lo que no me gustó fue que salió que yo estaba trabajando en una panadería y que era muy pobre, eso es mentira. No es cierto, le puse una panadería a mis padres para que ellos tuvieran su propio negocio en la casa y que pudieran vivir tranquilos", explicó Chava Cabañas en entrevista con el Escorpión Dorado.

Dejó en claro que las imágenes mostradas correspondían a una sesión de fotos junto a los trabajadores que le fue pedida por el periodista que lo entrevistó. "Me dijo el fotógrafo si podía salir con el personal en la foto y dije 'no tengo ningún problema'; al día siguiente sacaron que estaba trabajando en una panadería".

Respecto a supuesta pobreza que lo rodea, Salvador Cabañas comentó que tiene forma de generar dinero, sin que eso contradiga la gravedad que él mismo se encarga de confirmar, su representante y ex esposa lo engañaron y se quedaron con la mayoría de sus bienes cuando luchaba por sobrevivir. "Tengo muchas cosas que me generan dinero, tengo un complejo deportivo, terrenos que estoy alquilando. En Paraguay se dice que ando muy mal, que no trabajo y que no tengo dinero, pero eso es mentira. Las cosas que tengo me generan dinero".