Salvador Reyes relata cómo practicaba su gol de 80 metros desde los 9 años (+VIDEO)

“El ‘profe’ Nicolás Larcamón (técnico del Puebla), me ha dado la confianza, estaba más feliz que yo; estaba bien contento. Entonces, disfrutamos el momento”, comentó el futbolista mexicano

Por: Manuel Rodriguez 17 de Abril 2021 · 23:39 hs

Salvador Reyes, el lateral del Puebla que le dio la ‘puntilla’ al Pachuca con un gol desde 80 metros, impuso un récord. Ahora es el autor de la anotación de un futbolista de campo a mayor distancia en la historia del futbol. En entrevista con la cadena ESPN, afirmó que cuando era un niño de apenas nueve años clavaba goles de media cancha. Por ello, ya tenía práctica en esa clase de anotaciones.

“Esta clase de gol no me había pasado antes, pero recuerdo que de chiquito metía goles de media cancha. Eso sí, porque el árbitro nos dejaba pegarle de media cancha al inicio del partido. Yo siempre era de los que le pegaba y le pasaba arriba al portero. Desde ahí los probaba y dije: ‘De aquí soy”. En la entrevista, relató cómo anotó el histórico golazo de hace unos días.

“Pachuca se fue al ataque. Yo me di cuenta que el portero fue al área a rematar, y en los tiros en contra mi posición es el rebote. Yo por ahí estaba marcando a los rivales, pero sentía que me iba a caer el balón. Fíjate que sí lo pensé, pero no supe cómo le iba a pegar, hasta que me cayó la bola y, pues, ya la tenía clara”.

“El balón alzó un poco al principio y bajó repentinamente. Yo dije: ‘No vaya a ser que no llegue’. Yo veía al jugador del Pachuca corriendo hacia su arco y no me dejaba ver si entraba, o no entraba. Pero, ya cuando veo a todos festejando, dije: ‘Ya entró’, y me fui a festejar con todo el equipo”.

“Recuerdo que el balón entró rodando, pero fue un bonito gol que no se me va a olvidar, ni la alegría de festejarlo con el equipo, con la afición que estaba apoyando. Y me pone aún más feliz que es un gol histórico, el gol más largo de un jugador de campo. Eso me motiva a dar más y a seguir ahí”.

“El ‘profe’ Nicolás Larcamón (entrenador del Puebla), me ha dado la confianza, estaba más feliz que yo; estaba bien contento. Entonces, disfrutamos el momento, pero ahorita estamos pensando en ir por los tres puntos ante San Luis”, finalizó su relato Salvador Reyes.

Con información tomada de ESPN Digital