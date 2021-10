Sampaoli enfrentó la pregunta más incómoda

A horas de enfrentar al Paris Saint Germain por la Ligue 1, la conferencia de prensa del entrenador del Marsella estuvo enfocada en el vínculo con Lionel Messi.

Por: Mauro Palacios 22 de Octubre 2021 · 10:52 hs

Seguramente la conferencia de prensa que protagonizó como previa al duelo ante París Saint Germain del domingo fue una de las más incómodas para Jorge Sampaoli. El ex entrenador de la selección argentina se reencontrará con sus ex dirigidos Lionel Messi y Ángel Di María en el duelo que protagonizará al mando del Olympique de Marsella por la Ligue 1. Las preguntas, lógicamente, estuvieron enfocadas en esa situación.

Más allá del recuerdo constante de las tensiones entre plantel y cuerpo técnico que salieron a la luz durante el Mundial de Rusia 2018, el DT argentino tuvo consultas especialmente embarazosas enfocadas en su relación con Lionel Messi.

“Con respecto a Leo, no he tenido contacto con él. Solamente en el tiempo que compartimos el vestuario”, se limitó a responder brevemente ante la relación jugador-entrenador que no se extendió mucho más allá de la experiencia en la selección Argentina.

Todo finalizó con una crisis en plena Copa del Mundo y sii bien intentó evitar ese tema, Sampaoli deslizó un recuerdo de dirigir a Lionel Messi. “Creo que no me tocó lamentablemente un contexto para disfrutarlo un poco más. Verlo de nuevo en la cancha es una alegría y enfrentarlo es una dificultad porque tiene la capacidad de dañarte en el momento que no lo esperas”.