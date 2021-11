Santos Laguna separa a uno de sus futbolistas por indisciplina

Guillermo Almada anunció tras la Ida de los Cuartos de Final de la liguilla, que uno de sus jugadores, delantero el, incurrió en más de un acto de indisciplina.

Por: Mauro Palacios 26 de Noviembre 2021 · 10:32 hs

Se esperaba una conferencia de prensa normal, que nada se desvíe luego del triunfo ante Tigres en la Ida de los Cuartos de Final, en realidad sirvió para que Guillermo Almada anunciara la separación de un futbolista de Santos Laguna por indisciplina.

Alessio da Cruz no jugará más en Santos Laguna, el delantero fue protagonista de ocho partidos en el Apertura 2021 en la Fase Regular, con un total de 567 minutos jugados y tres goles marcados, el neerlandés quedó expuesto luego de que su entrenador habló de varias faltas a los reglamentos internos, si bien no se extendió en más detalles.

“No me voy a poner a enumerar, pero fueron varias cosas, así que seguramente no vamos a contar más con él. Alessio está separado del plantel por falta de disciplina, seguramente será una resolución que toma la directiva, pero no vamos a contar más con él”.