Sarah Kohan logra erizar a Chicharito Hernández con su fotografía

Sarah Kohan no pierde el tiempo desde que se separó de Chicharito Hernández.

Por: Gigi Wolverg 16 de Diciembre 2021 · 13:10 hs

Sarah Kohan anda haciendo de las suyas frente a millones de seguidores, muchos de los cuales comparte con Chicharito Hernández, su ex pareja y padre de sus hijos Noah y Nala.

Desde que la modelo australiana se separó del jugador, ella se anda mostrando más suelta que de costumbre ¡y le andan lloviendo las propuestas! No solo creció su popularidad entre las marcas, sino que además hay más de uno haciéndole llegar propuestas para salir.

A diferencia de Chicharito Hernández, quien ya ha sido visto acompañado por otras mujeres, Sarah Kohan conserva un perfil mucho más reservado sobre sus relaciones personales.

Aunque aún ella no ha presentado a nadie oficialmente, muchos de los seguidores creen que no descarta volver a apostar al amor. Por el momento, anda centrada en criar a sus hijos Noah y Nala, cuyos rostros no puede mostrar por una orden impuesta por el mismísimo Chicharito Hernández.

Pese a eso, Sarah Kohan se las ingenia para hacer erizar al jugador con postales por demás tiernas de la especial conexión que tiene con sus pequeños. Ella es una mamá dedicada de lleno a la crianza de sus niños, algo que al jugador se la ha cuestionado en más de una ocasión.

Además de halagarla en su rol de madre, sus seguidores hasta se han animado a asegurar que ella luce muchísimo mejor desde que se separó de Chicharito Hernández ¡y este es solo el comienzo de una nueva etapa en su vida!