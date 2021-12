¿Se casa Paulo Dybala? Así luce Oriana Sabatini vestida de blanco

La cantante argentina compartió una foto en la que luce un vestido blanco hasta lo pies. ¿Boda en puerta?.

Por: Redacción Pasión Fútbol 16 de Diciembre 2021 · 15:26 hs

Oriana Sabatini ya confesó en reiteradas entrevistas: suena con casarse algún día. "Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase...Yo espero a que me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento", expresó cuando asistió como invitada al ciclo televisivo Los Mammones.

La cantante y el jugador no parecen estar en sintonía con sus deseos, al menos por ahora. Sin embargo cada vez que Oriana puede, lo pincha. Le tira alguna indirecta -o más bien directa- al jugador de la Juventus.

En esta oportunidad la intérprete pop compartió en sus redes sociales una foto en la que se la ve vestida de blanco. ¿Estará intentando llamar la atención de Dybala?. Nunca está de más el doble sentido en las historias de Instagram. Pues la imagen deja ver cómo luciría Oriana vestida de blanco, lista para caminar hacia el altar.

Foto: Instagram @orianasabatini

La diferencia es que la Oriaan de la foto es adolescente, tiene unos años menos y un look muy distinto. Y aunque las modas van y vuelven, el corse con forma de corazón no sería algo que la hija de Catherine Fulop eligiría para su boda hoy en día.

En la imagen la familia Sabatini estaba en Venezuela a donde viajaron para asistir al casamiento del sobrino de la participante de Masterchef celebrity. Lo cierto es que no solo Oriana luce bastante diferente también Osvaldo y Tiziana.