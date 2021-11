Se conoce una grave denuncia sobre Vucetich mientras era el entrenador de Chivas

Uno de los jugadores del plantel de Chivas de Guadalajara señaló que perdió la confianza Vucetich y denuncia actos de el entrenador tras ser relegado.

Uno hace memoria y realmente jugaba poco con Víctor Manuel Vucetich en Chivas, el mediocampista Fernando Beltrán rompió el silencio y señaló que perdió la confianza en el entrenador, ya que la frase que recibió fue muy dura, le hizo saber que había perdido su productividad.

“La verdad soy un jugador que le gusta hablar dentro del campo, no me gusta estarme metiendo con técnicos. La verdad cada quien tendrá su punto de vista, al final pasaron muchas situaciones que a mí en lo personal y siento como jugador me hicieron perder la confianza con Vucetich”, dijo a TUDN. “Muchas situaciones que él me dijo y especialmente una que me decía que no era productivo. Me hicieron perder confianza, obviamente me hicieron perder minutos que eso también era muy importante”.

Fernando Beltrán ha jugado en once partidos del Apertura 2021 y solamente en la Jornada 5 pudo cumplir con la totalidad de minutos de un encuentro. En el resto de los encuentros disputados tiene actuaciones muy esporádicas.

Todavía no consigue marcar en este torneo con Chivas de Guadalajara. En la Jornada 9, Víctor Manuel Vucetich fue cesado luego de la victoria ante Pachuca. El entrenador no logró convencer a la directiva además de que varios jugadores del plantel no habían respondido en la cancha como esperaba.