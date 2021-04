Se hizo viral el mensaje de Carlos Tévez en Twitter sobre la victoria de Boca

Carlos Tévez jugador argentino de Boca juniors compartió en su cuenta Twitter un mensaje donde expresaba su alegría después del triunfo del equipo.

26 de Abril 2021 · 22:35 hs

Carlos Tévezlogró completar los noventa minutos sobre la victoria de Boca por 2 goles a 0 contra Huracán en condición de visitante. Como no le llegaba la pelota de 9, se tiró atrás y aunque no logró un gran partido, obtuvo el primer gol del conjunto.

Con la experiencia de Carlos Tévez dentro del campo de juego, el futbolista demuestra su buen rendimiento, su compañerismo, su anhelo de participar con el elenco y por supuesto de ser el líder que dirige los pasos del plantel al triunfo.

Es por ello, que ya es costumbre ver cada publicación de Carlos Tévez una vez que finalice el juego y este partido no fue la excepción. Boca Juniors obtuvo la victoria, alcanzó el segundo puesto de la zona B de la Copa Liga Profesional de Fútbol.

“Seguimos sumando y seguimos soñando. Esto es Boca”

Aunque no es la primera vez que al jugador le encante postear publicaciones con emotivos mensajes al marcar un golazo al Boca, en el encuentro en la Copa Libertadores sobre el triunfo The Strongest por 1 a 0, ya que fue una victoria histórica ya que hacía varios años que no ganaba en la altura de la Paz. Ante este encuentro Carlos Tévez estuvo ausente pero a la final manifestó su alegría al finalizar el mismo en las redes sociales.