Sebastián Villa volvió y Boca pasó a la final de la Copa Argentina

El colombiano retornó al primer equipo y fue el encargado de una jugada clave, por la cual Boca Juniors consiguió oxígeno y se iluiona con estar en la próxima Copa Libertadores.

Por: Mauro Palacios 04 de Noviembre 2021 · 10:34 hs

Después de un escándalo tras otro, parecería que llegó la paz para Sebastián Villa y su vida en Boca Juniors. El delentaero colombiano volvió a decir presente, nada menos que como titular en el pase a la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

Su retorno no pasó desapercibido, asistió en un centro clave para la acción posterior de Luis Vázquez, que anotó el gol de la victoria para el equipo de Sebastián Battaglia en Mendoza.

El colombiano ya había vuelto a tener minutos en cancha luego del pedido de disculpas a todo el Mundo Boca. Lo hizo con la Reserva de Hugo Ibarra y anotó el gol en lo que fue el empate por 1-1 frente a Gimnasia y debió ser expulsado por un gol a un rival.

Estaba claro que ese encuentro era una puesta a punto para agarrar ritmo y estar en condiciones para la semifinal frente al Bicho. El colombiano fue titular y ya desde el primer tiempo destacó con una jugada individual que pudo haber terminado en gol.

Sin embargo, el jugador tuvo revancha en el segundo y su envío aéreo le permitió al '9' poner el 1-0. Hubo aplausos del cuerpo técnico y de los hinchas presentes en el Malvinas Argentinas para él.

"Me sentí muy bien, con el respaldo de mis compañeros, espero seguir así. Siempre entrené de la mejor manera con el problema de las discusiones que tuve, en Medellín también. Vine y me tocó bancármela, no tuve problemas, siempre he sido profesional. Me tocó jugar y le respondí a todo el club", declaró Villa post partido.

"Ahora estoy con un poco más de confianza, espero seguir haciendo las cosas bien y representando estos colores que son tan bonitos. Los títulos son muy importantes, darle otra alegría a esta hinchada que se lo merece. Dios quiera que le podamos dar otro título".