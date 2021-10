Sergio Ramos y un fuerte mensaje en sus redes, mientras el PSG entrega un comunicado oficial

Mientras el PSG entregó un comunicado sobre la situación de Sergio Ramos y los pasos a seguir en los próximos días, el ex líder de la selección de España entregó un fuerte mensaje en sus redes sociales.

Por: Mauro Palacios 14 de Octubre 2021 · 08:44 hs

Sergio Ramos seguirá entrenando de manera diferenciada durante 10 días más, antes de regresar a los entrenamientos con el Paris Saint Germain, de esta manera lo comunicó oficialmente el club. Sin lugar a dudas uno de los debúts más esperados y más retrasados al mismo tiempo.

Hablando sobre fuerzas, ponerle el pecho a las situaciones difíciles y auto superarse, el ex defensor del Real Madrid posteó en su Instagram personal, habló sobre la "valentía" y sobre lo que pasa en su "mente". Un mensaje mencionando a UNISEF.

Son muchas las ocasiones en las que he sentido que era valiente. Pero sin duda son más aquellas en las que he hecho caso a lo que había #EnMiMente y he hablado con mi gente de lo que me preocupaba. Porque nuestras emociones y pensamientos no tienen que ser un tabú. Porque ponerlos en palabras hace que sea mucho más fácil gestionarlos. Cuenta lo que pasa por tu mente. Habla de tus emociones. Hablar es de valientes.