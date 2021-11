¡Insólito! Aficionada se animó a esto para estar presente en el partido de su equipo

El fútbol genera las mayores expresiones en cuanto a los sentimientos, y eso provoca que los aficionados hagan cosas muy extrañas. ¿Qué serías capaz de hacer?

Por: Mauro Palacios 02 de Noviembre 2021 · 11:50 hs

Este domingo por la noche se viralizaron varias imágenes llamativas que tuvieron lugar en la cancha de Newell's, durnate el partido que el local le ganó 1-0 a Independiente por la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

En un estadio de fútbol, durante la estadía, se pueden observar momentos muy llamativos, desde discusiones, reconcialiaciones, propuestas de casamiento, infidelidades, etc. Pero esto que se vio es para "resaltar" y aplaudir por la demostración de amor a los colores y ganar todo el tiempo que se pueda.

Un usuario de Twitter publicó tres fotos en las que se puede ver una joven aficionada de Newell's en la popular del Coloso del Parque Marcelo Bielsa con un resaltador en la mano y los apuntes de la facultad mientras realiza los resúmenes durante el entretiempo.

"No se quien sos. No te conozco. Estuve atras tuyo todo el partido. Me hiciste emocionar. Haciendo resumen de la facultad en elen la previa y en el entretiempo. Admiración total. Gracias a dios todo valio la pena. Aguanten los hinchas de Newell's", escribió el usuario antes de viralizar un caso que demuestra que la pasión todo lo puede.