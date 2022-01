Shakira lo enseña todo en París y deja a Gerard Piqué fuera de juego

La cantante colombiana disfruta de su tiempo libre y vuelve loco al jugador del Barcelona con una serie de postales que compartió en redes sociales.

Por: Redacción Pasión Fútbol 10 de Enero 2022 · 15:20 hs

Shakira anda haciendo de las suyas en las redes sociales. En su cuenta de Instagram publicó unas postales de ella en París, disfrutando de unas vacaciones junto a sus hijos y dejó fuera de juego a Gerard Piqué quien ya retomó su actividad en el Barcelona.

La cantante colombiana recordó un momento agradable que pasó junto a sus hijos, Milan y Sasha, en Disney World Paris. Cosechó cientos de comentarios y miles de "Me gusta" en su cuenta de Instagram y cada día que pasa se corona como la reina de las redes sociales.

Foto: Instagram @shakira

En otra de las postales se la ve a ella sola luciendo las típicas orejitas de Minnie Mouse que adquieren la mayoría de los visitantes que acceden al parque. A la cantante colombiana se la ve muy feliz en familia aunque se nota la ausencia de Gerard Piqué.

Foto: Instagram @shakira

Shakira no se queda quieta ni un segundo y siempre busca andar haciendo nuevas cosas. En lo profesional la artista formará parte del concurso de baile "Dancing with myself" en Estados Unidos para la cadena NBC. La intérprete de Waka Waka será parte del jurado.