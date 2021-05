Shakira modeló en minifalda y fue blanco de críticas por lucir así a sus 44 años

Shakira desde jovencita nos ha mantenido a todos enamorados, y es que esta colombiana ha sabido ganarse el cariño de todos sus fieles seguidores, pues, a pesar de los años, esta artista no ha perdido su esencia.

Por: Jessica Molero 01 de Mayo 2021 · 02:41 hs

Shakira desde sus inicios nos ha dejado a todos enamorados con su belleza natural, y es que esta colombiana además de ser hermosa, ha demostrado tener un gran talento y un noble corazón, bien sabemos que desde hace años fundó la Fundación Pies Descalzos en Colombia.

Shakira

Los años pasan y Shakira se sigue viendo realmente espectacular, los años a esta mujer definitivamente no le pasan facturas, y es que, muchos de sus seguidores se han preguntado cómo ha hecho para mantenerse intacta.

Pero, esta vez Shakira fue blanco de críticas, luego de postear una fotografía en su perfil oficial de Instagram, donde actualmente cuenta con más de 70 millones de seguidores.

En esta fotografía Shakira lució como toda una jovencita, con un look casual deportivo, donde modeló con una minifalda y zapatos deportivos, pero, sus seguidores no estuvieron de acuerdo con este post, ya que su país natal Colombia actualmente está pasando por una situación crítica y ella no se ha manifestado al respecto.

Incluso, muchos de sus seguidores afirman que ella desde hace mucho tiempo atrás no se siente colombiana, porque la mayoría de sus publicaciones no están en español, la mayoría están en inglés. ¿Realmente Shakira es culpable esta vez?