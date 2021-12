Shakira se disfrazó de Mamá Noel y volvió a conquistar a Gerard Piqué

La cantante colombiana posó con una conejita y un sombrero rojo y volvió loco al jugador del Barcelona.

Por: Redacción Pasión Fútbol 26 de Diciembre 2021 · 13:24 hs

Shakira deleitó a sus millones de seguidores y a su pareja, Gerard Piqué con un gorro de Papá Noel. Con este disfraz la cantante colombiana estimuló la imaginación de muchos...pues su contenido no pasó desapercibido en redes sociales. Más bien causó una revolución en vísperas de Navidad.

Como es de público conocimiento la intérprete de Waka Waka es una verdadera amante de la naturaleza. Así que no pudo evitar en su mensaje navideño incluir a su perro Teddy y a su conejo Toby.

Primero compartió una foto de su perro en el que se lo ve luciendo un traje navideño y parece, gracias a los efectos especiales de las redes sociales, que está nevando sobre él. Allí Shakira escribió "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", fragmento de una canción de Frank Sinatra.

Pero la verdadera revolución entre sus seguidores llegó después cuando se mostró disfrazada de Mama Noela junto a su conejo. Los dos están posando frente a cámara y sonriendo.

"Feliz Navidad de parte de Toby y en nombre de todos los conejitos del mundo!", escribió Shakira junto a la postal.

Foto: Instagram @shakira

Ambos lucen genial con el gorro de Navidad pero sin lugar a dudas lo que cautivó a Gerard Piqué fue ver a la mamá de sus hijos con este look de Santa Claus.