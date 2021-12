Shakira subió un video hablando en inglés y le llovieron las críticas

La cantante colombiana anunció su participación en un nuevo reality televisivo y la acusaron de olvidarse de sus raíces latinoamericanas.

Por: Redacción Pasión Fútbol 15 de Diciembre 2021 · 12:30 hs

Shakira hizo uno de los anuncios más importantes de su carrera: protagonizará "Dancing With Myself", un reality de baile que será emitido por la cadena NBC. La intérprete, que además de destacarse por su distinguida voz es furor en TikTok por sus videos bailando decidió lanzarse como productora de este show además de jurado.

En este contexto la mujer del jugador del Barcelona, Gerad Piqué tendrá un rol fundamental en esta competencia de baile que reunirá a cientos de especialistas en el tema: bailarines, coreógrafos profesionales y hasta la propia Shakira se unirán par dar un mega espectáculo a una audiencia en vivo.

Los concursantes tendrán poco tiempo para aprender las nuevas rutinas y sumarle su impronta y la cantante deberá demostrar con su conocimiento que el videoclip de su canción “Girl Like Me" no se hizo viral porque sí, sino que ahí hay mucho talento.

El problema fue que Shakira compartió la información en un video de unos pocos segundos en la que la información clave es anunciada en inglés. Recordemos que la estrella es una artista internacional cuyo nombre es conocido a nivel mundial. Sin embargo no se tomó el tiempo de traducir y los usuarios que no entendieron su mensaje la criticaron.

"Puedes hablar en español como buena latina que eres"; "En español por favor"; "¿Nos traduces? No somos genios como tu"; ¿Y ahora en español?", fueron algunos de los comentarios que se puede en Instagram y en TikTok.

Para quienes no entendieron aquí va la traducción de sus palabras: "Hola chicos estoy emocionada de anunciar que mi nuevo programa, 'Dancing With Myself', llega a NBC", expresó Shakira.