¿Shakira y Gerard Piqué planean casarse? La pareja está en su mejor momento

Jairo Martínez, ex mánager de la cantante colombiana, dio detalles sobre la vida familiar de los papás de Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak.

Por: 01 de Diciembre 2021 · 19:07 hs

Shakira y Gerard Piqué son unas de las parejas más consolidadas del ambiente de los famosos. La cantante colombiana y el futbolista español se conocieron en Madrid en el 2010 cuando ella viajó a la mencionada ciudad para cantar en el Rock in Rio y desde entonces se volvieron inseparables.

Su romance ha tenido altas y bajas en todo este tiempo pero según Jairo Martínez, ex mánager de la intérprete de Waka Waka, la pareja está atravesado su mejor momento tanto que de sus declaraciones en diálogo con "Suelta la sopa" -un programa de Telemundo- nacieron los rumores sobre posible casamiento...aunque los papás de Sasha Piqué Mebarak y Milan Piqué Mebarak no ha conversado con él directamente el tema.

Shakira y Gerard Piqué son papás de dos niños Sasha y Milan │Foto: Instagram @3gerardpique

Ante la pregunta del periodista Martínez no puedo afirmar que exista la posibilidad de matrimonio entre Shakira y Piqué aunque no le extrañaría la decisión y lo que sí pudo asegurar es el buen presente de la pareja: "La Shakira que está con Gerard es la mejor que he visto".

"Cuando una persona saca lo mejor de tí es un buen ser humano", aseveró sobre el futbolista y otros de los detalles íntimos que dio sobre la vida de la pareja fue: "Los papás de Gerard la adoran".

Por último opinó que los niños se parecen más a Shakira porque parecieran interesarse más en lo artístico que en el mundo del deporte. ¿Ustedes qué piensan?¿Habrá planes de boda?.