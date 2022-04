Shannon De Lima posa en su carro y eleva la imaginación de James Rodríguez

Shannon De Lima anda haciendo de las suyas en su carro, dejando la imaginación de James Rodríguez por las nubes.

Por: Gigi Wolverg 01 de Abril 2022 · 12:12 hs

Shannon De Lima se lo anda pasando demasiado bien sin James Rodríguez y eso es lo que comentan cada uno de sus seguidores en sus publicaciones. En su perfil, ya no hay rastros del jugador hace ya varios meses. La última vez que se supo que estuvieron juntos fue a principio de año, cuando ella viajó a Inglaterra para pasar unos días en la que, por entonces, era su casa. Pero eso ya quedó en el pasado.

Si bien la relación entre la modelo y el jugador siempre estuvo cargada de muchísimo misterio y un total hermetismo, lo cierto es que solían interactuar en las redes sociales dándose likes en todas sus publicaciones. Pero eso ya hace rato que dejó de ocurrir.

Además, durante el viaje de James Rodríguez por América, no hubo ni un rastro de que se hayan visto. Él se la pasó viajando con su hija Salomé y hasta se potenciaron los rumores de romance con Karol G. Sin embargo, hace poco se confirmó que es Erika Schneider quien se ganó su corazón.

Atenta a todo eso, Shannon De Lima no se quedó atrás y se anda soltando la sopa y mostrándose más suelta que de costumbre con publicaciones que dejan al descubierto sus encantos.

Hace poco, a través de su cuenta de Instagram, Shannon De Lima enseñó una foto del hombre que la hace más feliz y que ha hecho que ella se olvidara muy rápidamente de James Rodríguez. Quien, por estos días,, anda bastante bajo de ánimo tras haber quedado afuera del Mundial.

La modelo aseguró que su hijo no suele dejarla publicar fotos de él, pero esta vez ha hecho la excepción y ella no tardó en salir a presumir lo bien que se lo pasan juntos. Él es su gran contención, más aún cuando pareciera que los asuntos del amor no andan del todo bien.

Eso sí, de lo que no se ha privado en absoluto Shannon De Lima es en sacar a relucir todo lo que James Rodríguez se anda perdiendo tras haberse separado. Una foto en Instagram bastó para armar tremendo revuelo.

Todo esto ha ocurrido justo después de que James Rodríguez se la pasara publicando contenido junto a sus familiares y amigos...¡Sin rastros de Shannon De Lima!