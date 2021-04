Sigue la polémica por la salida de Borré y uno de sus compañeros aseguró que no hay nada definido

Rafael Santos Borré sigue dando que hablar en River y hasta sus propios compañeros se meten la polémica por su salida del club.

Por: Redacción Strikers - Agustina Vigna 02 de Abril 2021 · 23:35 hs

Las idas y vueltas entre River Plate y Rafael Santos Borréson el foco de atención en el club porteño. Cuando su salida ya estaba casi confirmada, Gremio de Porto Alegre, club que lo iba a fichar a partir de junio, se dio de baja de la pelea por la inestabilidad que generaba el colombiano con su indecisión.

Rafael Santos Borré

La ilusión volvió a aparecer para el Millonario y por eso harán todo para poder retener al jugador por aunque sea una temporada más. El problema es que seguirá luchando con las propuestas que llegan desde distintos clubes de Europa para llevarselo, y algo que a Borré lo podría tentar mucho ya que quiere irse de Argentina.

Frente a tantas dudas y especulaciones, sus propios compañeros decidieron hablar de la situación. En este caso, el defensor indiscutido del club, Javier Pinola, tuvo una entrevista con medios partidarios de River y se puso en el lugar de su compañero para opinar de la situación que se vive.

Al principio aclaró el motivo por el cual no quería meterse en este problema que atraviesa el plantel. “Dejo que si quieren consultarme, me consulten, pero si no trato de no meterme en lo privado de cada uno salvo que sea algo grave. Trato de no meterme si no me piden una opinión”.

En cuanto a lo que piensa que su compañero debe hacer fue muy contundente. “la decisión que tome la tiene que tomar convencido del lugar que quiere ir, no hay peor decisión de tomar que yendo a un lugar solo por X motivos y no seguro de lo que vas a hacer y cómo vas a estar de motivado”.

Rafael Santos Borré

Además aprovechó para tirar un palito hacia el fútbol brasileño y dejar en claro que no tienen el nivel alto que quieren demostrar. “Por la clase de jugador y persona que es, sin desmerecer el futbol brasileño, que es lo que se comentaba, creo que está para cosas más importantes, como Europa, en el que caso de que no se quede en River”.