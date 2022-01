Sofía Calzetti, la pareja del Kun Agüero, se unió al team de las mujeres empresarias

La joven de 25 años, pareja del ex delantero argentino, lanzó su propio emprendimiento al igual que otras mujeres de jugadores de fútbol.

Sofía Calzetti sorprendió en redes sociales al anunciar el lanzamiento de su propio emprendimiento: una firma de ropa urbana. De esta manera, la pareja del Kun Agüero, se convirtió a sus 25 años en una empresaria.

Al igual que Wanda Nara, Camila Galante, Alicia Campello y otras mujeres de jugadores de fútbol Calzetti decidió croncretar su propio proyecto para sentirse una mujer trabajadora, independiente, activa.

"Pasé días y días pensando en qué podia hacer, atravesando miles de emociones. Tuve la suerte de acompañar a Sergio y ser parte de la creación de KRÜ, que fue lo que me inspiró y me dio las herramientas para arrancar. Hoy me encuentro con mi marca realizada, orgullosa de lo que hice, del proceso que atravesé", explicó la protagonista en redes sociales.

De esta menera Sofía Calzetti anunció la creación de Zettia, una marca de ropa que le traerá dinero propio y estabilidad económica. De más está decir que la actriz argentina agradeció al Kun Agüero por su "apoyo incondicional".

Foto: Instagram @soficalzetti

"Sos mi ejemplo de profesionalidad y dedicación", completó Sofía Calzetti en su cuenta de Instagram. Lo cierto es que ambos son un sostén fundamental para la vida del otro.