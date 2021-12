Sol Rivas, la mujer de Nicolás Colazo, reveló una dura historia familiar e hizo emocionar a todos

La mujer del jugador de Gimnasia y Esgrima de la Plata asistió a la recibida de su hermano y sorprendió con una dura historia del pasado.

Solange Rivas es la mujer de Nicolás Colazo, jugador de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Sin embargo en sus redes sociales abunda el azul y oro porque se hizo conocida mientras el papá de sus hijos jugaba en Boca Juniors, club del cual es fanática.

Es abogada pero también modelo e influencer de moda y make up. Tiene más de 600 mil seguidores en Instagram y vive intensamente cual reality show. Sin embargo este fin de semana la joven sorprendió a todos cuando en pleno festejo por la recibida de su hermano se emocionó hasta las lágrimas.

Rivas, a puro llanto confesó una durísima historia de vida familiar que tiene como protagonista a su hermano Miguel. "Mi hermano cuando se vino a estudiar a Córdoba el primer año tuvo una convulsión y de ahí muchas más y le descubrieron un tumor en el cerebro del tamaño de una palta. Gigante. Fue muy duro para nosotros. Lo operaron y salió hemipléjico de la operación. Y no sé si fue un milagro o los médicos, pero con el tiempo no pasó más nada. Y ahora es un pibe totalmente normal. No se nota nada. Nadie se da cuenta. Si él no dice por lo que atravesó nadie se da cuenta que pasó por eso", relató Sol en su cuenta de Instagram.

La influencer continuó: "Hoy se recibió de médico. Si me hubiese pasado a mí no sé qué hubiera hecho. Y él con 26 años, se recibió de médico. Es un campeón. Lo amo. Estoy muy orgullosa de él. Aprvecho esta historia para decirles a ustedes que se puede. Siempre se puede a pesar de todo. No bajen los brazos nunca porque si él pudo después de lo que le pasó, se puede".

Luego de un fin de semana intenso en Córdoba la modelo volvió a Buenos Aires donde se reencontró con su familia.