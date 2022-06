Suzy Cortez se graba de espalda para enseñarle a Gerard Piqué lo que podría disfrutar

Miss BumBum se lo dedicó a Gerard Piqué, luego de que él le mandara mensajes de alto impacto.

Por: Gigi Wolverg 14 de junio 2022 · 20:49 hs

Miss BumBum se metió de lleno en la separación de Shakira y Gerard Piqué. Según la propia modelo brasileña aseguró, el jugador le pidió su número de teléfono al ex presidente del Barcelona ¡y le llenó la casilla de picantes mensajes!

Todo esto se remonta cuando Miss BumBum superó rápido la salida de Lionel Messi del Barcelona y, pese a asegurar que ella lo apoyaría en el PSG, parece que su corazón late más por el equipo español...¡Y más aún por Gerard Piqué!

Miss BumBum no solo ganó fama por sus encantos, sino que más aún por haberse declarado fanática de Lionel Messi. Es tal su admiración por el jugador que hasta se ha animado a hacerse un tatuaje con el rostro de él en una zona muy bien escondida.

Las reiteradas publicaciones dedicadas a Lionel Messi han hecho reaccionar a Antonela Roccuzzo, quien se encargó de bloquear a Miss BumBum del usuario del jugador para evitar que él se tentara y le diera like.

Sin embargo, Miss BumBum redobló la apuesta y no solo ha cambiado su usuario, sino que también se creó una nueva cuenta ¡y ya ha comenzado a seguir a Lionel Messi! Pese a su interés por seguir dedicándole postales al nuevo jugador del PSG, parece que sus ganas se han quedado en Barcelona ¡y en Gerard Piqué!

Tras que Piqué anunciara que se rebajó el sueldo con tal de que el Barcelona pudiera anotar a nuevas figuras, parece que ese gesto conquistó de sobremanera a Suzy Cortez, más conocida por Miss BumBum.

Tal es así que no ha dudado en salir a posar enfundada en la camiseta de Gerard Piqué, o más bien usándola para tapar sus encantos...¡Y vaya que hizo acalorar a la hinchada con su pose!

Basta con ver la postal que anda dando vueltas por las redes sociales para comprender por qué ahora Antonela Roccuzzo puede estar tranquila...¡Y será Shakira quien deberá temblar por las dedicatorias que Miss BumBum tiene para Gerard Piqué!

Y vaya que pasó. "Gerard Piqué me preguntaba cuándo volvería a Europa y cuánto me mide el BumBum", aseguró Suzy Cortez sin medirse. "Shakira no se merecía esto. Yo no dije nada por respeto a ella, pero ahora contaré lo que me pasó", anunció Miss BumBum sin filtro.