Tamara Gorro anunció entre lágrimas su separación de Ezequiel Garay

Destrozada, con un video, la influencer anunció su sorpresiva ruptura con el ex jugador de fútbol después de 12 años de amor.

Por: Redacción Pasión Fútbol 03 de Enero 2022 · 12:37 hs

Tamara Gorro y Ezequiel Garay empezaron el 2022 muy revolucionados. La modelo e inlfuencer anunció a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram que ella y el ex jugador de fútbol se van a separar.

Si bien todavía siguen viviendo bajo el mismo techo por sus hijos Shaila Garay Gorro y Antonio Garay Gorro Tamara anunció, destrozada, que "se van a proceder a dar pasos porque nos vamos a separar y eso implica que tengamos que estar en diferentes casas y no quiero alimentar hay crisis, no hay crisis", agregó justificando por qué decidió hacer un video.



Tras 12 años de matrimonio Tamara Gorro expresó que no saben si la decisión es definitiva o no pero "es la más acertada". Después resaltó: "Volvamos a estar juntos o esto sea indefinido. Le quiero, le amo y sé que me quiere y me ama. Y por eso tomamos esta decisión".

Por su parte Ezequiel Garay está muy metido en su nuevo emprendimiento vinculado a la construcción de viviendas de lujo. Es el camino que decidió tomar el ex defensor del Real Madrid, Valencia y Newell’s tras su retiro del fútbol profesional.

La presentadora de televisión y el defensor argentino, subcampeón del mundo en Brasil 2014, se distanciarán por un tiempo para "evitar un desgaste que no tenga solución" y poder tener armonía familiar para seguir criando juntos a sus hijos.