Tamara Gorro tras su separación de Ezequiel Garay debió tomar otra difícil decisión

La influencer no logra superar su separación del ex jugador del fútbol argentino y decidió irse de España.

Por: Redacción Pasión Fútbol 19 de Enero 2022 · 15:37 hs

Tamara Gorro está destrozada tras su separación de Ezequiel Garay. Lo anunció a principios de este año, revolucionó las redes sociales con un video y todo en su vida fue de mal en peor desde entonces.

La influencer se mostró con lágrimas en los ojos una y otra vez en sus historias de Instagram y hasta reveló que padece problemas de salud mental: depresión.

Tras 12 años de matrimonio la separación de Tamara Gorro y Ezequiel Garay es un hecho y parece no haber marcha atrás. Tampoco la influencer puede ver luz al final del túnel. En este contexto le tocó tomar la decisión de irse de España, alejarse de los recuerdos, para comenzar de nuevo y crear su futuro.

Foto: Instagram @tamara_gorro

"Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, 'no es huir, es resetear'. Así lo tomo yo. Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme", detalló en redes sociales Tamara Gorro.

Aunque es un mensaje esperanzador para ella después reconoció: "Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mi misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis", concluyó.