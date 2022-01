Tamara gorro reapareció en redes sociales tras su separación de Ezequiel Garay

La influencer no logra superar su separación del ex jugador del fútbol argentino. Luego de varios días sin comunicarse con sus seguidores reapareció desde algún lugar del planeta que no es España.

Por: Redacción Pasión Fútbol 24 de Enero 2022 · 17:10 hs

Tamara Gorro está atravesando su peor momento personal, destrozada tras su separación del argentino, Ezequiel Garay y teniendo que tratarse por depresión porque no logra superar la decisión que ha tenido la pareja ha tenido que tomar después de 12 años de matrimonio.

En este contexto la influencer ha tenido que tomar otra dura decisión: alejarse de España. La madre de Shaila Garay Gorro y Antonio Garay Gorro necesita estar entera para poder disfrutar del crecimiento de sus hijos y de la compañía de sus seguidores virutales.

Lo cierto es que a raíz de la depresión que padece abandonó completamente la redes sociales, algo realmente impensado para una figura de Instagram que trabaja a través de cuenta @tamara_gorro.

Su estado anímico es tan bajo que durante cuatro días se mantuvo en la oscuridad de las redes sociales hasta que decidió reaparece para echarle un haz de luz a la situación y sembrar esperanza entre sus miles de seguidores que están al pendiente de ella.

"Os pienso mucho. Al igual que hablo con mi familia todos los días, lo hago hoy con vosotros, porque estoy convencida de que también me pensáis. Sois personas que me queréis y cuidáis", expresó la ex de Ezequiel Garay en redes sociales.

"Tranquilos que mi promesa la cumplo, traigo a la Tamarita, la estoy buscando. No olvidéis que... os quiero", concluyó su mensaje para sus fieles seguidores de Instagram.