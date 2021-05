¡Tarjeta roja! Varios de los jugadores del América que participaron en la fiesta fueron expulsados por sus esposas

Cuatro jugadores del América de México fueron filmados en una fiesta con escorts y ahora les habría caído la peor de las sanciones.

Por: Redacción Pasión Fútbol 30 de Mayo 2021 · 16:49 hs

Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Richard Sánchez y Leonardo Suárez fueron los cuatro jugadores del América filmados la semana pasada en una fiesta con escorts, y tanto la noticia como el video corrieron rápidamente en todos los medios, provocando una enorme sorpresa en el mundo del fútbol.

Desde ese momento se especuló acerca de las sanciones que recaerían sobre los mismos, ya que incurrieron en la violación del protocolo de Covid, que impide tener contactos con otras personas fuera de la "burbuja".

Finalmente se supo que cada uno deberá pagar una multa de 100.000 pesos mexicanos, aproximadamente unos 5.000 dólares.

Pero el castigo mayor les llegó en sus propias casas, ya que a varios de ellos les habrían sacado la tarjeta roja, según expresan los medios mexicanos.

Roger Martínez está casado y vive junto a su nueva esposa y a su hijo de tres años de edad.

Una de las participantes de la reunión, habría dicho que Roger nunca pone fotos de su familia en las redes sociales y presume ser soltero.

Nicolás Benedetti y su esposa poco antes de convertirse en padres

Richard Sánchez también casado, tiene un hijo de dos años, y Nicolás Benedetti acaba de ser padre de una niña y también vivía con su esposa hasta que se difundieron las imágenes.

Según afirman los medios mexicanos, ambos habrían recibido la tarjeta roja por parte de sus parejas.

Richard Sánchez y su pareja cuando todo era felicidad

Leonardo Suárez es el único de los cuatro que no estaba en una situación marital y por ende el que no tuvo que dar ninguna explicación y no recibió ninguna reprimenda.

Igualmente se registraron "movimientos" en las redes, ya que Carolina Granada, esposa de Nicolás Benedetti y una activa usuaria de Instagram, dio de baja sus redes sociales tras el escándalo, mientras que el jugador se puso en modo privado.

Por su parte Richard Sánchez, otro de los que tiene grandes problemas en su casa, también puso en privado su cuenta de Instagram y solamente podrán ver su actividad aquellas personas que él admita.

Ya al que no parece importarle nada es al colombiano Roger Martínez, quien sigue con sus historias en las redes sociales como si nada hubiera pasado.