Todas las combinaciones posibles del repechaje en México

Te ponemos sobre la mesa todas las combinaciones posibles de los encuentros del repechaje que arrancan este fin de semana, donde se podría dar el Clásico Regiomontano.

Por: Mauro Palacios 20 de Noviembre 2021 · 12:52 hs

Comienza el tan esperado repechaje del torneo Apertura 2021 en la Liga MX, donde los ocho equipos involucrados buscarán seguir en la pelea por un boleto a los cuartos de final del campeonato, instancia en la que ya esperan cómodamente América, Atlas, León y Tigres.

Tanto los aficionados de los cuatro clasificados a la liguilla como de los ocho clubes que pelearán en la repesca a partir del sábado, desean saber cuál será su futuro en la siguiente ronda, por lo que aquí te mostramos los 16 escenarios posibles, dependiendo los ganadores de cada llave.

Solo existen dos posibilidades de que Pumas, Chivas y Cruz Azul se reúnan con América en los cuartos de final. Obviamente deberán imponerse a sus respectivos rivales y esperar lo que pase con la llave entre San Luis y Santos. Si avanza Santos, entonces América se mediría a Pumas, Atlas a Chivas, León con Cruz Azul y Tigres ante Santos; si clasifica San Luis, los cuartos de final serían: América vs San Luis, Atlas vs Pumas, León vs Chivas y Tigres vs Cruz Azul.

La posibilidad de que haya Clásico Regiomontano es de una entre 16, puesto que solo en caso de que San Luis, Chivas, Pumas y Monterrey avancen, Tigres se mediría a Rayados en una edición más del Clásico Regio. En todo caso América se mediría a San Luis, Atlas ante Pumas y León a Chivas.

Avanzan: Santos, Puebla, Toluca y Cruz Azul Liguilla: América vs Cruz Azul, Atlas vs Puebla, León vs Toluca y Tigres vs Santos

Avanzan: Santos, Puebla, Pumas y Monterrey Liguilla: América vs Pumas, Atlas vs Monterrey, León vs Puebla y Tigres vs Santos

Avanzan: Santos, Puebla, Toluca y Monterrey Liguilla: América vs Monterrey, Atlas vs Puebla, León vs Toluca y Tigres vs Santos

Avanzan: Santos, Puebla, Pumas y Cruz Azul Liguilla: América vs Pumas, Atlas vs Cruz Azul, León vs Puebla y Tigres vs Santos

Avanzan: Santos, Chivas, Toluca y Cruz Azul Liguilla: América vs Chivas, Atlas vs Cruz Azul, León vs Toluca y Tigres vs Santos

Avanzan: Santos, Chivas, Pumas y Monterrey Liguilla: América vs Pumas, Atlas vs Chivas, León vs Monterrey y Tigres vs Santos

Avanzan: Santos, Chivas, Toluca y Monterrey Liguilla: América vs Chivas, Atlas vs Monterrey, León vs Toluca y Tigres vs Santos

Avanzan: Santos, Chivas, Pumas y Cruz Azul Liguilla: América vs Pumas, Atlas vs Chivas, León vs Cruz Azul y Tigres vs Santos

Avanzan: San Luis, Puebla, Toluca y Cruz Azul Liguilla: América vs San Luis, Atlas vs Cruz Azul, León vs Puebla y Tigres vs Toluca

Avanzan: San Luis, Puebla, Pumas y Monterrey Liguilla: América vs San Luis, Atlas vs Pumas, León vs Monterrey y Tigres vs Puebla

Avanzan: San Luis, Puebla, Toluca y Monterrey Liguilla: América vs San Luis, Atlas vs Monterrey, León vs Puebla y Tigres vs Toluca

Avanzan: San Luis, Puebla, Pumas y Cruz Azul Liguilla: América vs San Luis, Atlas vs Pumas, León vs Cruz Azul y Tigres vs Puebla

Avanzan: San Luis, Chivas, Toluca y Cruz Azul Liguilla: América vs San Luis, Atlas vs Chivas, León vs Cruz Azul y Tigres vs Toluca

Avanzan: San Luis, Chivas, Pumas y Cruz Azul Liguilla: América vs San Luis, Atlas vs Pumas, León vs Chivas y Tigres vs Cruz Azul

Avanzan: San Luis, Chivas, Pumas y Monterrey Liguilla: América vs San Luis, Atlas vs Pumas, León vs Chivas y Tigres vs Monterrey

Avanzan: San Luis, Chivas, Toluca y Monterrey Liguilla: América vs San Luis, Atlas vs Chivas, León vs Monterrey y Tigres vs Toluca