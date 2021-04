Tras ser censurado por maltrato verbal, Mauro Icardi sorprendió a Wanda Nara con increíble regalo

Mauro Icardi quedó sorprendido cuando su cuenta de Instagram fue censurado por un mensaje inapropiado dirigido a Wanda Nara.

Por: Jessica Molero 08 de Abril 2021 · 00:02 hs

Mauro Icardi es un futbolista argentino que disfruta pasar el tiempo libre en casa junto a su familia, pero este jueves publicó una fotografía junto a su esposa, Wanda Nara que hizo que Instagram aplicara sus políticas de censura por su mensaje.

Mauro Icardi y Wanda Nara

El matrimonio de Mauro Icardi y Wanda Nara siempre ha estado en el ojo del huracán bien sea dentro del mundo del fútbol europeo como con su actividad en redes sociales. Aunque es la pareja del jugador, Wanda Nara quien siempre está más activa en las redes sociales por sus impactantes imágenes que postea en sus redes, esta vez el delantero del PSG, se llevó una desagradable sorpresa por parte de Instagram.

Nada menos y nada más que fue sancionado por un comentario hacia su esposa que esta aplicación habría malinterpretado y por el cual decidió censurar su última publicación. Y es que hubo motivos para que Instagram censurara a Mauro Icardi luego de haber llamado “perra” a su pareja sentimental, Wanda Nara en las redes sociales e inmediatamente fue borrada por “bullying o acoso”.

Ante este calificativo, su esposa reaccionó con una expresión muy sarcástica diciendo “qué gracioso”, razón para que instagram aplicara sus políticas de censura y se lo hizo saber al Mauro Icardo, quien rápidamente recibió la notificación de la aplicación después de la eliminación de este comentario.

Wanda Nara

Al ver el grave error que cometió Mauro Icardi sorprendió a su esposa con unas hermosas flores demostrándole el amor que siente por su ella, ante esta acción Wanda Nara respondió emocionada “Él no me regala flores, él me plantó un jardín de flores que cuida el mismo en casa”