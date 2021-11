Tremendo cruce entre Neymar y el árbitro, con golpes. ¡MIRÁ EL VIDEO!

Neymar tuvo un partido a parte y muy caliente ante Colombia, que incluyó un fuerte cruce con el árbitro Tobar. Su selección es la primera clasificada en sudamérica.

Por: Mauro Palacios 12 de Noviembre 2021 · 09:04 hs

se vivió en el duelo entre la selección de Brasil y Colombia en el duelo por Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Qatar 2022, cuando Neymar reclamaba una infracción que les habían cometido y, caliente como pocas veces, se le fue al humo al árbitro chileno Roberto Tobar.

Minuto seis de juego de la primera mitad, cuando Raphinha encaró a su marca para intentar desairarla a pura gambeta y habilidad. Sin embargo, Juan Guillermo Cuadrado estuvo firme en la marca, le quitó la pelota sin falta según el juez trasandino, y Neymar fue en busca de recuperar nuevamente la número cinco. En ese intento por recuperar, el futbolista del París Saint-Germain comete una falta innecesaria sobre el jugador de la Juventus y el árbitro le cobró falta.

Tras no comprender cómo el árbitro no cobró el foul al extremo del conjunto que dirige Tité y si a su intento de quedarse con la pelota, el número diez de la Verdeamarela perdió su eje y con gran ira fue en busca de Tobar, quien no se achicó.

Ambos, se pusieron cara a cara, se pechearon por el envión con el que venía el hombre del PSG, y se miraron fijamente a los ojos por unos segundos con unas miradas que contenían gran tensión. Pero el árbitro decidió omitir el momento, hizo oídos sordos y dejó que ese tenso cruce sea solo un mal recuerdo en el verde césped.