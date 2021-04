'Tuca' Ferretti controla hasta el corte de cabello de sus futbolistas

“Le dije al ‘Tuca’ que traerlo largo era parte de mi personalidad, que así me gustaba. Eso era con lo que yo iba en contra. Él me dijo: ‘a mí no me gusta y entonces te lo cortas’”, reveló un exfutbolista mexicano

Por: Manuel Rodriguez 14 de Abril 2021 · 17:29 hs

Braulio Luna fue uno de los jugadores con los que debutó Ricardo ‘Tuca’ Ferretti en sus inicios como técnico. El exfutbolista mexicano recuerda que parte de la disciplina del entrenador brasileño era que sus pupilos jugaran con el cabello corto. Precisamente, por ello el propio Luna estuvo obligado a cortárselo, para no ser relegado durante su etapa con Pumas.

“Yo sabía perfectamente lo que tenía que hacer para jugar, para adueñarme de una posición. Sabía que si me echaba de enemigo a ‘Tuca’, independientemente de si yo le caía bien o no, y la realidad no lo sé, no podría conseguir lo que quería”, reveló a ESPN Digital el hoy comentarista deportivo.

Luna subió al primer equipo en 1991 y tres años después se presentó en Primera División, no sin antes haber aprobado la línea de trabajo de Ricardo Ferretti. “Sí, me cargó mucho la mano, pero me mentalizaba en que todo eso, tarde o temprano, me iba a beneficiar”, agregó el exjugador sobre el hoy técnico de Tigres.

Braulio Luna subió al primer equipo de Pumas en 1991

“Fueron cosas muy fuertes las que, de repente, empecé a vivir con Ricardo. Decidí mentalizarme mejor y sacarle el mayor provecho. Si debía quedarme a entrenar una hora más, porque me lo ordenaba, me quedaba para hacer físico, definición, físico-táctico o físico-técnico”, relató Luna. Incluso, agregó que hasta “me ponía a hacer subidas en Ciudad Universitaria y cualquier cantidad de repeticiones”.

Hoy, Luna no sabe si todo eso fue una prueba que le ponía Ferretti, pero dice que se ganó el derecho a jugar, pues “no rezongué una sola vez”. Incluso, cuando se dio el problema del cabello largo, confesó: “Le dije al ‘Tuca’ que traerlo largo era parte de mi personalidad, que así me gustaba. Eso era con lo que yo iba en contra. Él me dijo: ‘a mí no me gusta y entonces te lo cortas’”.

Finalmente “me lo corté un poquito, no completamente, y comentó que si no me lo cortaba más no jugaba. Ahí le dije, ‘sabes qué, Ricardo, no me lo voy a cortar más y si no quieres que juegue será tu decisión”. Casi 30 años después de aquello y ya retirado, Luna afirma que cada cual se maneja como más le conviene. “Y sí las viví muy fuertes con el ‘Tuca’, pero también estoy agradecido por esa exigencia”.

Con información de ESPN Digital