Un equipo de selección hace preocupar a Javier Aguirre

Rayados fue uno de los equipos que más aportó a las diferentes selecciones de América y algo más preocupa demasiado al entrenador.

Por: Mauro Palacios 16 de Octubre 2021 · 08:49 hs

El calendario de Conmebol aprieta el regreso de los jugadores sudamericanos, el entrenador Javier Aguirre solo descartó a Sebastián Vegas y Joel Campbell contra León por la Jornada 13 del Apertura 2021.

“El partido de León nos obliga a pensar en no salir relajados, que tenemos que estar al cien por ciento. León juega bien con la pelota, te hace mucho daño. De los seleccionados descartamos a dos, a Vegas y Joel Campbell, suspendido y lesionado y voy a ver en qué condiciones llegan Stefan y Andrada, tanto físicas como mentales”.

Vegas no juega al estar suspendido por acumulación de amarillas, mientras que Campbell se lesionó con Costa Rica del tobillo, por lo que no verán acción contra la Fiera, pero el Vasco analizará cómo llegan Stefan Medina y Esteban Andrada, el primero aterrizó en la ciudad ayer viernes y el ex portero de Boca Juniors, hoy sábado.

Aguirre espera que la Pandilla se reivindique contra los Panzas Verdes luego de la derrota que les propinó FC Juárez en la Jornada 12. “Hablando de León, juega bien al futbol, de alguna manera mantiene la base que los hizo campeón, tienen un buen técnico, con buen ataque, con buenas unidades al frente y eso lo hace atractivo y nuestro plan es que jueguen los que estén más frescos”.