¿Un equipo sin altura? Russo pierde a doce futbolistas para jugar en la paz

La máxima obsesión de Boca es ganar la séptima Libertadores y alcanzar, de una vez por todas, a Independiente.

Por: Jessica Molero 20 de Abril 2021 · 01:45 hs

El sorteo le deparó un fixture complejo, a tal punto que debuta en La Paz ante The Strongets. Pero Miguel Ángel Russono sólo debe pensar en la dificultad que requiere la altura sino que además debe convivir con las bajas.

Miguel Ángel Russo

El último soldado en caer fue Esteban Andrada. ¿La razón? Si bien su PSR dio negativo, un familiar suyo dio positivo por coronavirus y, en consecuencia, es contacto estrecho. A partir de esta situación el club, con el afán de no asumir un peligro innecesario, decidió bajarlo del avión.

Pero no es el único que no estará a disposición de Miguelito, quien por diferentes razones no contará con una docena de jugadores: Zambrano, Campuzano, Rojo, Cardona, Andrada, Zárate, Pavón, González, Molinas, Salvio; Fabra y Tevez.

¿La lista de concentrados? Lastra, Rossi y García (Arqueros); Buffarini, Mancuso, Capaldo, Jara, López, Izquierdoz, Giampaoli, Valentini, Mas y Sandez (Defensores); Varela, Almendra, Medina, Obando, Fernández, Maroni, (Mediocampistas); Villa, Zeballos, Soldano y Vázquez (Delanteros).

