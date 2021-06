¡Un falta de respeto! James Rodríguez acusó a Rueda por no llevarlo a la Copa América

El cucuteño se mstró bastante molesto por la decisión del técnico nacional

Por: Gerardo Romero 13 de Junio 2021 · 18:29 hs

El centrocampista del Everton de Inglaterra, James Rodríguez, acusó este domingo al cuerpo técnico de la selección de Colombia y especialmente al técnico Reinaldo Rueda, de faltarle el respeto por no convocarlo para formar parte del conjunto cafetero que estará presente en la Copa América 2021.

"Yo no estaba mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América pero fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto porque me faltaron al respeto", expresó Rodríguez durante un live de Instagram.

En este live también estuvieron junto al ganador del mejor gol del Mundial Brasil 2014, Camilo Zúñiga, exfutbolista del Nápoles, y Teo Gutiérrez, delantero del Junior de Barranquilla.

"Otra cosa es que me diga: ‘yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador. Si eso es así, cierro y me voy’”, detalló el centrocampista.

James tampoco estuvo presente en la convocatoria para los partidos de eliminatorias del Mundial de Catar contra Perú y Argentina y de la Copa América, asegurando que el objetivo de Rueda es cuidarlo y que cumpla su recuperación física "como corresponde".

"Le dije a James que yo tomaba la decisión de desafectarlo de la convocatoria hasta que él hiciera su recuperación como corresponde", expresó Rueda.