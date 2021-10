Una de las estrellas mexicanas se quedó dormido viendo a Chivas

Aunque trabaja en la empresa que estaba transmitiendo el partido, una de las viejas estrellas del fútbol mexicano, aseguró en vivo que dejó de ver el partido de Xolos-Chivas porque se estaba durmiendo.

Por: Mauro Palacios 21 de Octubre 2021 · 09:18 hs

¡Ni los que trabajan en Fox Sports aguantaron ver a Chivas! Imagínense cómo habrá estado de aburrido el partido entre Xolos y Guadalajara de este miércoles que Alberto García Aspe, panelista del programa La Última Palabra, confesó durante la transmisión en vivo que le cambió a la señal de su empresa para ver Tigres - Pachuca, donde al menos hubo goles.

El tres veces mundialista con el Tricolor no tuvo inconvenientes en decir que dejó de ver Fox Sports porque "estaba cabeceando" de lo malo que era el espectáculo en Tijuana.

"Te lo digo con todo respeto y sinceridad, yo le cambié a nuestra transmisión para ver el de Tigres porque me estaba durmiendo, aburridísimo lo de Chivas y Xolos, dos equipos que no propusieron nada más que no perder, mejor me puse a ver el Tigres-Pachuca", afirmó el ex capitán de la Selección Mexicana.

"El futbol mexicano está estancado, sin descenso y no veo crecimiento. Antes los partidos proponían más, este torneo el único regular es América y ni siquiera es agradable a la vista o espectacular. Ya ni digamos de Chivas, al final todos están estancados y me preocupa porque esto se traslada a la Selección", dijo el que fuera jugador de Pumas, Necaxa y América.